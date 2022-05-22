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Spor

Başakşehir - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında, şampiyon Trabzonspor, dördüncülük mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir - Trabzonspor maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

22 Mayıs 2022 Pazar 15:54 - Güncelleme:
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Erdinç Sezertam yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melis Özçiğdem. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Erkan Özdamar otururken, AVAR'da ise Kutluhan Bilgiç ve Bayram Başkan bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

BAŞAKŞEHİR: 1 - TRABZONSPOR: 0
GOL: Dk. 11 Stefano Okaka (Başakşehir)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

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