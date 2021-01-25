İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4032
  • EURO
    9,0236
  • ALTIN
    440.508
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir - Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
Spor

Başakşehir - Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

DHA25 Ocak 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:28
ABONE OL

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.