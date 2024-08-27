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Spor

Başakşehir tur için sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir tur için sahada olacak.

AA27 Ağustos 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
Başakşehir tur için sahaya çıkacak
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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