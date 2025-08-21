UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kaybetti ve deplasmanda oynanacak olan rövanş öncesinde tur şansını zora soktu.

Temsilcimizi tek golünü, 87. dakikada Ebosele kaydetti. Romanya ekibin golleri ise 45+2'de Cicaldau ve 61'de Mora'dan geldi.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybeden Başakşehir, 28 Ağustos Perşembe günü adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdırmak için rakibine konuk olacak.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI YERİNDE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı statta izledi.

Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.

Universitatea Craiova, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko, topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Berat Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Brnic'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

61. dakikada Universitatea Craiova, farkı 2'ye çıkardı. Romanchuk'un kendi yarı sahasından kullandığı taç atışında savunma arkasına sarkan Mora, ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

65. dakikada Bancu'nun pasında topla Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

67. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.

87. dakikada İstanbul Başakşehir farkı 1'e indirdi. Brnic'in sol kanattan açtığı ortada Ebosele, ceza sahasının sağ kanadında topla buluştu. Ebosele, rakip takımdan Bancu'yu geçtikten sonra sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

Konuk ekip, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 83 Ebosele), Duarte (Dk. 45 Opoku), Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 77 Fayzullaev), Crespo (Dk. 83 Umut Güneş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Brnic), Shomurodov, Da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 89 Mekvabishvili), Baluta, Cicaldau (Dk. 90+3 Cretu), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 72 Nsimba)

Goller: Dk. 45+2 Cicaldau, Dk. 61 Mora (Universitatea Craiova), Dk. 87 Ebosele (İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Isenko, Dk. 58 Romanchuk, Dk. 75 Bancu, Dk. 90 Cicaldau (Universitatea Craiova), Dk. 62 Muhammed Şengezer, Dk. 90+4 Berat Özdemir (İstanbul Başakşehir)