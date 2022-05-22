İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2022 Pazar / 21 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
Spor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı

Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezonu 4. sırada tamamlayan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 18:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli takım sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4. sırada bitirdi. Trabzonspor ise sezonu 81 puanla zirvede tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

TRABZONSPOR 3. YENİLGİSİNİ İSTANBUL'DA ALDI

Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3. yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu.

OKAKA 12 GOLE ULAŞTI

Medipol Başakşehir'in hücumdaki önemli ismi Stefano Okaka, bu sezon 12. golünü Trabzonspor'a karşı attı.

Bu sezon takımının en golcü ismi olan Okaka, ilk sezonunda 12 gole ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü atan Alexandru Epureanu ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.