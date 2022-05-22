Başakşehir, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli takım sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4. sırada bitirdi. Trabzonspor ise sezonu 81 puanla zirvede tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

TRABZONSPOR 3. YENİLGİSİNİ İSTANBUL'DA ALDI

Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3. yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu.

OKAKA 12 GOLE ULAŞTI



Medipol Başakşehir'in hücumdaki önemli ismi Stefano Okaka, bu sezon 12. golünü Trabzonspor'a karşı attı.

Bu sezon takımının en golcü ismi olan Okaka, ilk sezonunda 12 gole ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü atan Alexandru Epureanu ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.