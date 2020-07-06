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Spor

Başakşehir ve Trabzonspor'un kalan maçları

Süper Lig'de zirvede lider Başakşehir ve Trabzonspor baş başa kaldı. İşte iki takımın kalan maçları.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:39 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:39
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Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Trabzonspor ise zorlu rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 3-1'lik skorla geçti ve turuncu-lavivertli takımla puan farkını 2'ye indirdi.

Üçüncü sırada yer alan Sivasspor haftayı 54, Galatasaray ise 52 puanla kapattı.

Son 4 haftaya girerken şampiyonluğun en büyük iki adayı Başakşehir ve Trabzonspor olarak kaldı.

İşte zirvedeki takımların kalan maçları...

BAŞAKŞEHİR

Denizlispor

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

TRABZONSPOR

Antalyaspor

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)

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