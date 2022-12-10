İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2022 Cumartesi / 17 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Westerlo sınavından galip ayrıldı
Spor

Başakşehir, Westerlo sınavından galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Westerlo ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Başakşehir, Westerlo sınavından galip ayrıldı
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Spor Kompleksi'ndeki 2 nolu sahada karşı karşıya geldi.

Belçika ekibi, müsabakanın 9. dakikasında Tuur Dierckx'in golüyle 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, maçın 38. dakikasında Berkay Özcan, 40. dakikasında ise Mounir Chouiar'ın golleriyle devre arasına 2-1 önde girdi.

Devre arasında ve ikinci yarının devamında iki ekip de birçok oyuncu değişikliği yaptı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında iki ekip de skor üretemezken, Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Westerlo'da Halil Akbunar ve Muhammed Gümüşkaya ikinci yarının başında oyuna dahil olurken, Sinan Bolat ve Ravil Tagir süre almadı.

Maçı Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile teknik direktörler Aykut Kocaman ve Stjepan Tomas da izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.