27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
  • Haberler
  • Spor
  • Başakşehir: Yapılan açıklama Türk futbolu adına kaygı verici
Spor

Başakşehir: Yapılan açıklama Türk futbolu adına kaygı verici

Başakşehir, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının Türk futbolu adına kaygı verici bir tabloyu yeniden gözler önüne serdiğini belirtti.

IHA27 Ekim 2025 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Başakşehir: Yapılan açıklama Türk futbolu adına kaygı verici
Turuncu-lacivertli ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynaması ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk Futbolu adına kaygı verici olan tabloyu yeniden gözler önüne sermiştir. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bahis oynayan hakemler hakkında birkaç ay önce bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştur.

Futbolun adaletinin teminatı olan hakemlerin, bahis faaliyetlerine karıştıklarının tespit edilmesi, hem sporun dürüstlük ilkesine hem de Türk futbolunun köklü değerlerine ciddi bir darbedir. Bu süreçte en büyük gereklilik, bahis oynadığı saptanan hakemlerin isimlerinin, görev yaptıkları müsabakaların ve bu davranışların futbol üzerindeki etkilerinin kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmasıdır. Daha önce de birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Türk Futbolunun itibarının korunması, adaletinin ve tarafsızlığının yeniden tesis edilmesi gereklidir.

Başakşehir Futbol Kulübü olarak, son derece hassas olan sürecin yakından takipçisi olacağımızın altını çiziyor, TFF'nin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu da dahil olmak üzere temiz futbola kavuşabilmemiz adına atacakları her türlü adımlarını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

