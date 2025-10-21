İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Başakşehir yarın Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

21 Ekim 2025 Salı 09:47
Başakşehir yarın Çaykur Rizespor deplasmanında
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Turuncu-lacivertli takım, ligde oynadığı 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

