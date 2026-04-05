6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  Başakşehir yarın Kocaelispor deplasmanında
Başakşehir yarın Kocaelispor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda yarın Kocaelispor'a konuk olacak.

AA5 Nisan 2026 Pazar 10:16 - Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, ligdeki son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Kocaelispor ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayarak topladığı 33 puanla 9. basamakta kendine yer buldu. Kocaeli temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımda 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abbosbek Fayzullaev'in ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

