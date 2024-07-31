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Spor

Başakşehir, yarın San Marino deplasmanında

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda San Marino ile karşı karşıya gelecek.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Başakşehir, yarın San Marino deplasmanında
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.

BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİ RAKİBİ

Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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