İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2932
  • EURO
    37,1956
  • ALTIN
    2991.09
  • BIST100
    8976.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
Spor

Başakşehir, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

AA18 Ekim 2024 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Başakşehir, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

DUARTE VE ÖMER ALİ SAKAT

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in tedavileri sürüyor.

İki futbolcunun son durumu maç günü netlik kazanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.