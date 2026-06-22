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Spor

Başakşehir, yeni sezon mesaisine başladı

İstanbul Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada başladı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Başakşehir, yeni sezon mesaisine başladı
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İstanbul Başakşehir, futbolda 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. İstanbul'da 4 Haziran'a kadar çalışacak turuncu-lacivertliler, 5-16 Haziran'da Avusturya'nın Geinberg bölgesinde kamp yapacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. tamamlayan Başakşehir, ilk resmi maçına 23 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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