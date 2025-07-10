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Spor

Başakşehir yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde devam ediyor.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Başakşehir yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyündeki kampın dördüncü gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı.

Topla pozisyona yönelik çalışmalarla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Çağdaş Atan, idmanın son bölümünde Jerome Opoku ile özel çalıştı.

Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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