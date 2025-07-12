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Spor

Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın altıncı gününü tamamladı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın altıncı gününü tamamladı.

Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Teknik direktör Atan, taktik çalışmayı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu.

İdman, gruplar halinde koşuyla tamamlandı. Çağdaş Atan, çalışmanın sonra ermesinin ardından milli futbolcu Yusuf Sarı ile sahada bir süre sohbet etti.

Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ile Mustafa Saral da takip etti.

TÜRK TARAFTARLARDAN İLGİ

Başakşehir'in Avusturya kampındaki 6. günde gerçekleştirdiği antrenmanı, Türk taraftarlar da izledi.

Bir grup futbolsever, idmanın ardından Çağdaş Atan ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP HERTHA BERLİN

RAMS Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacak.

Müsabaka, Schwaz kentindeki Sibertadt Arena'da oynanacak.

Turuncu-lacivertliler, ilk maçta Almanya ekibi Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kalmıştı.

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