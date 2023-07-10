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Spor

Başakşehir yeni transferini duyurdu

Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattığını duyurdu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Başakşehir yeni transferini duyurdu
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Süper Lig ekibi Başakşehir, orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile Mehdi Abeid'in sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.

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