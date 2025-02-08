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Spor

Başakşehir, zorlu Antalyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Başakşehir, zorlu Antalyaspor deplasmanında
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, topladıkları 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Antalya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, elde ettiği 25 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

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