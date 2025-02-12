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Spor

Başakşehir'de 2 imza birden

Süper Lig ekibi Başakşehir yeni transferleri, Ivan Brnic ve Umut Güneş ile sözleşme imzaladı.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Başakşehir'de 2 imza birden
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Başakşehir, yeni transferleri Ivan Brnic ve Umut Güneş ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferlerimiz Ivan Brnic ve Umut Güneş kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ve son olarak Trabzonspor'da forma giyen Umut Güneş ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Oyunculara ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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