Başakşehir'de 3 futbolcunun durumu belirsiz

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, 15 maçta, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı.

Dört galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Gaziantep FK ise 17 puana sahip.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia, Ahmed Touba ve Ömer Ali Şaihiner'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.