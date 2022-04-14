Başakşehir'de Altay maçı mesaisi sürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra İzmir'e hareket edecek.