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Spor

Başakşehir'de Antalyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:44
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirirken, antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 1 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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