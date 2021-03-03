AA 03 Mart 2021 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 20:19

Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantısında yaptığı açıklamada, "Son iki maçtır özellikle kazanma zorunluluğunun mutlak hale geldiği maçları oynuyoruz. Takıma ilk geldiğimde kendi adıma beklediklerim açısından az belirgin şeylerin gözüktüğü bir takımdan, son iki haftadır biraz daha oyun adına belirgin şeylerin gözüktüğü bir hale geldik. Ama bu iki maçtır kazanmak adına yeterli olmadı." diye konuştu.



Kocaman, şöyle devam etti:

"Geçen hafta sorun topun ağır akmasıydı. Bugün amacımız topu hızlandırma, önce oyunu rakibimize kabul ettirme, topun hızını arttırıp onların yerleşimini bozarak pozisyon aramaktı. İlk yarı biraz dengeliydi, rakibin de sizle ilgili kurduğu planlar oluyor. İki takımın güçlerini birbirine kabul ettirme olarak geçti. Başakşehir'in oyuncu kalitesinin yüksek olduğundan herkes bahsediyor, geldiğim günden beri ilk defa bu kaliteyi gözlemleme şansımız oldu. Takım topu hızlandırdı. Rakip kaleye gitmek için her türlü şeyi yapmaya çalıştık. Çok net pozisyonlar yakaladık. Pozisyon yokken yerleşik savunmada kaleye gelen ilk topta golü yedik. Sonraki reaksiyon iyiydi ama skoru istediğimiz hale getiremedik."

Kocaman, ilk yarıda Crivelli'nin ceza sahasında Ahmet Çalık ile girdiği pozisyon sonrasında önce verilen sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edilen penaltı kararıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Verilen penaltı sonra iptal edilen penaltıda neden yanlış karar verdi? Veya yanlış kararı ısrar derdinde değilim. Derdim standart. O pozisyonda Ahmet ve Enzo aynı anda hamle yapıyorlar, Ahmet ayağının burnuyla topa dokunuyor sonrasında Enzo'nun ayaklarını yerden kesiyor. İlk topa dokunduğu için kararın düzeltilmesi gerekiyorsa doğrudur, ben de şunu iddia edebilirim, 'Enzo'nun önünde kalmış top ve düşürüldü' diyebilirim. Galatasaray maçına bakıyoruz , ikinci goldeki penaltı hemen hemen temas yok gibi gözüküyor, ardından Göztepe ile oynadığımız maçta Jahovic'e hemen hemen temas yok gibi gözüküyor yine penaltı. Hakemlerin bu durumunu gözden geçirmesi gerekiyor. Derdim, 'neden doğruyu verdiler' değil. Derdim standart."

Deneyimli teknik adam, "Kariyerinizde çalıştığınız takımlarda bu kadar az gol atılan bir dönem oldu mu?" sorusuna, "Teknik direktörlük serüvenimde iki defa ikisi de Konyaspor'da olmak üzere sezona aradan girmiştim. Biri 8. haftaydı, biri 13. haftaydı ama hiç olmadı. Atılan gol açısından değil sadece puan açısından da böyle bir dönem olmamıştı. Hiç olmaması, hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılamayacağını tahmin ederek söylüyorum, Başakşehir'e başlama halindeki durumuyla Konyaspor'a başladığım durum arasında kıyaslama yaptığımda buradaki olumlu haller çok fazlayken böyle bir şeyle karşılaştık. İkinci yarı topun kaleye girmemesi de dönemi anlatan örneklemelerden biri gibi gözüküyor." yanıtını verdi.

Aykut Kocaman, "Takımda mevcut durumu kabullenilmişlik havası mı var?" şeklindeki bir soru üzerine "Bugünkü maça kadarki durum kabullenilmişlik tam olmasa da bunu tarif eden gerekçeler sunulabilir. Ancak öbür taraftan bugünkü maç kabullenilmişlik bir tarafa başkaldırı maçıydı. Kaliteli oyuncuların beraber oynama duygusuyla oynadıklarında neler yapabileceklerini gösterdi. Sezonun en yüksek mesafesini koşan bir takım vardı. Bu kabullenilmişlik duygusunu biraz kırdığını gösterdi. Bunu grup dinamiği göstererek kırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.