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Spor

Başakşehir'de Çağdaş Atan için karar verildi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktörleri Çağdaş Atan ile yola devam edeceklerini açıkladı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 14:30 - Güncelleme:
Başakşehir'de Çağdaş Atan için karar verildi! Resmi açıklama geldi
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RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile 29 Mayıs Perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 2 yıldır teknik direktörlük görevinde bulunan Atan ile yola devam etme kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada 45 yaşındaki teknik adam ile başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 29 Mayıs Perşembe günü yeni sözleşme imzalanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"İmza töreninin ardından değerli medya temsilcileri ile takımımızın bir araya geleceği barbekü partimizde samimi bir atmosferde sohbet etme ve yeni sezon öncesi kulübümüzün hedeflerini paylaşma fırsatı bulacağız. Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir."

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