İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Deniz Türüç, Fenerbahçe maçında yok
Spor

Başakşehir'de Deniz Türüç, Fenerbahçe maçında yok

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir pozitif vaka olduğunu açıklamıştı. Milli futbolcu Deniz Türüç, sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyurdu.

18 Nisan 2021 Pazar 00:05 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 00:05
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma, 18 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.