İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi devam etti
Spor

Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:06
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.