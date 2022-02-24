Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi devam etti

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:06

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.