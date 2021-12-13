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Spor

Başakşehir'de Galatasaray maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:45
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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