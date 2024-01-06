Başakşehir'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi RAMS Başakşehir ile Serkan Damla'nın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken mücadele 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

Başakşehir'in 35. dakikada Abeid ve 71. dakikada Emirhan İlkhan ile bulduğu goller, VAR'dan gelen uyarılar sonrası iptal oldu.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 28'e yükseltirken, Başakşehir 20 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u konuk edecek.