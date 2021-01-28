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Spor

Başakşehir'de Hatayspor mesaisi başladı

TFF Süper Kupa'yı Trabzonspor'a 2-1 yenilerek kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:06
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Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

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