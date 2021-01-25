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Spor

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

Medipol Başakşehir'in transferde adı bir çok büyük kulüple anılan milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:48
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Galatasaray'ın uzun süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği İrfan Can Kahveci'den sakatlık haberi geldi.

A Spor'un haberine göre, yapılan MR sonrasında üst arka adalesindeki yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin ve Fransız kulübü Marsilya'nın da transfer için devreye girdiği belirtilmişti.

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