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Spor

Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor'a 3-0 yenilen Başakşehir'de düşüş sürüyor.

AA16 Mart 2025 Pazar 10:44 - Güncelleme:
Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir'de ise işler yolunda gitmiyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı.

Bu süreçte sadece Net Global Sivasspor'u yenebilen Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ve Trabzonspor'a ise mağlup oldu.

Süper Lig'de 10. kez yenilen turuncu-lacivertliler, 36 puanda kaldı.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN GOLÜ, VAR'A TAKILDI

RAMS Başakşehir'in 47. dakikada Deniz Türüç ile bulduğu beraberlik golü, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

Yusuf Sarı'nın soldan ortasında, Deniz Türüç'ün arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında Yusuf Sarı'dan önce topun sahibi olan Umut Güneş'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

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