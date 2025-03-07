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Spor

Başakşehir'de, Kayserispor maçı öncesi 2 eksik

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak. İstanbul ekibinde müsabakada iki isim forma giyemeyecek.

AA7 Mart 2025 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Başakşehir'de, Kayserispor maçı öncesi 2 eksik
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 36 puan ve averajla 7. basamakta kendine yer buldu.

Bellona Kayserispor ise ligde çıktığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 9 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, 10 maçta da sahadan mağlup ayrılırken 24 puan ve averajla haftaya düşme hattında 17. sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

RAMS Başakşehir'de iki futbolcu Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner ile sakatlığı bulunan Onur Ergün formasından uzak kalacak.

Öte yandan maç eksiği bulunan yeni transferler Christopher Operi ve Festy Ebosele'nin kadroda olup olmayacağına ise teknik direktör Çağdaş Atan karar verecek.

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