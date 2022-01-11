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Spor

Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA11 Ocak 2022 Salı 19:34 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 19:34
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salon çalışmasıyla başlayan idman, sahada pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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