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Spor

Başakşehir'de Konyaspor maçı öncesi 5 eksik

Süper Lig'de yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Chadli, Azubuike, Caiçara, Uğur Uçar ve koronavirüse yakalanan ancak adı açıklanmayan bir futbolcu forma giyemeyecek.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:16
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.

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