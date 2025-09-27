İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Başakşehir'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, yarın Konyaspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerde Leo Duarte ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.

27 Eylül 2025 Cumartesi 11:04
Başakşehir'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Oynadığı 5 maçta yaşadığı birer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik alan ve 6 puan toplayan bir maçı eksik turuncu lacivertliler, 11. sırada bulunuyor.

Beş maçta ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik yaşayan Konyaspor ise 7 puanla 10. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.

NURİ ŞAHİN YÖNETİMİNDE 2 MAÇTA 4 PUAN

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde 2 maça çıkan RAMS Başakşehir, 4 puan topladı.

Son 2 müsabakada deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertli takım, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

