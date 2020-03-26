Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonrasında kontrol amaçlı hastaneye yattığı Başakşehir'de oyuncuların koronavirüs testi negatif çıktı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
İşte o açıklama:
ℹ Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır. pic.twitter.com/n8PpQcKnhs— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 26, 2020