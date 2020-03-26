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Spor

Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonrasında kontrol amaçlı hastaneye yattığı Başakşehir, futbolcularının ve teknik heyetin test sonuçlarını açıkladı. Herhangi bir yöneticide ve sporcuda pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

26 Mart 2020 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:54
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Başkan Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonrasında kontrol amaçlı hastaneye yattığı Başakşehir'de oyuncuların koronavirüs testi negatif çıktı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama:

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