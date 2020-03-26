Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

26 Mart 2020 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:54

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonrasında kontrol amaçlı hastaneye yattığı Başakşehir'de oyuncuların koronavirüs testi negatif çıktı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama: