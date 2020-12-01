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Spor

Başakşehir'de Leipzig maçı öncesi Mehmet Topal ve Crivelli belirsizliği

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Temsilcimizde, tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu maç günü netlik kazanacak.

AA01 Aralık 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:44
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

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