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Spor

Başakşehir'de Maccabi Netanya maçı hazırlıkları tamamlandı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya takımı ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Netanya Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ahmed Touba, idmanda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Mesut Özil ise takımla çalıştı.

Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında Netanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 19.45'te başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 sonuçlanmıştı.

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