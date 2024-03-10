Başakşehir'de MKE Ankaragücü mesaisi başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Dün oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından 12 Mart Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlılarına devam edecek.