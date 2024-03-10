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Spor

Başakşehir'de MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek olan Başakşehir maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA10 Mart 2024 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Başakşehir'de MKE Ankaragücü mesaisi başladı
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Dün oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından 12 Mart Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlılarına devam edecek.

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