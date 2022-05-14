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Spor

Başakşehir'de Ndayishimiye ve Leo Duarte yok

Süper Lig'de yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye ve Leo Duarte forma giyemeyecek.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Çotanak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Son altı maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 61 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçında Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Giresunspor ise 44 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

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