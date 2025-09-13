İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi! Resmen açıklandı

Son olarak Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 11:11
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi! Resmen açıklandı
Başakşehir, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. 2023'te Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan'la yollar 8 Eylül'de ayrılmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 5 Ekim 2021'de Antalyaspor ile başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet aldı.

Nuri Şahin'in öğrencileri 23 maçtan beraberlikle ayrılırken 31 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

2024-25 sezonunun başında uzun yıllar top koşturduğu Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönen Şahin, Bundesliga ekibinde 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

