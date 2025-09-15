Başakşehir'de Nuri Şahin ile imzalar atıldı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni teknik direktör Nuri Şahin ile birlikte imza töreni gerçekleştirdi. Törende Gümüşdağ ve Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, basın toplantısında sözlerine şu şekilde başladı;

"Nuri hoca da biz de çok heyecanlıyız. Çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun."

"TAKİP ETTİĞİMİZ BİRİYDİ"

Nuri Şahin'den övgüyle bahseden Gümüşdağ, "Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da uzun yıllar kaptanlık yapan, ondan sonra Liverpool, Real Madrid gibi dünyanın en önemli kulüplerinde oyunculuk yapmış, uzun yıllar A Milli Takım'a sayısız hizmet etmiş, duruşuyla, çalışkanlığıyla, kişiliğiyle, sempatikliğiyle her zaman bizim takibimizde olan bir oyuncuydu ve bugün de teknik direktör olarak takip ettiğimiz biriydi." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Başakşehir'e geldiği için mutlu olduğunu belirten genç teknik adam, "Benim için çok özel bir gün. Başakşehir'e gelmek benim için çok değerli. İnşallah hep beraber çok güzel günler bizi bekliyor." dedi.