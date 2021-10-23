İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sevinci
Spor

Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sevinci

Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de, sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 11:56 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:56
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 9 puanla, aynı puana sahip Fraport TAV Antalyaspor'un averajla önünde 15. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.