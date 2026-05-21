Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi uzatıldı

RAMS Başakşehir, 4 sezondur takımda forma giyen Kaptan Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Başakşehir'de 172 maça çıkan Ömer Ali Şahiner, 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.