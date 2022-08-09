İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9443
  • EURO
    18,3824
  • ALTIN
    1035.89
  • BIST100
    2795.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Peter Zulj ile yollar ayrıldı
Spor

Başakşehir'de Peter Zulj ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

9 Ağustos 2022 Salı 17:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de, Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından Zulj ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Turuncu lacivertli takım, 29 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon öncesi Belçika'nın Anderlecht takımından kadrosuna katmış, ara transfer döneminde ise Macaristan'ın Fehervar takımına kiralık göndermişti. Başakşehir ile 7 maça çıkan Zulj, toplam 180 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı yapamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.