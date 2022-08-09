Başakşehir'de Peter Zulj ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de, Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından Zulj ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Turuncu lacivertli takım, 29 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon öncesi Belçika'nın Anderlecht takımından kadrosuna katmış, ara transfer döneminde ise Macaristan'ın Fehervar takımına kiralık göndermişti. Başakşehir ile 7 maça çıkan Zulj, toplam 180 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı yapamadı.