İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2020 Pazar / 1 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi
Spor

Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi mesaisi

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında salı günü deplasmanda Leipzig karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına başladı.

IHA18 Ekim 2020 Pazar 14:52 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 14:52
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Almanya’ya hareket edecek ve TSİ 20.00’de Red Bull Arena’a yapacağı çalışmayla Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.