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Spor

Başakşehir'de sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da bulunan Başakşehir, günü antrenman maçıyla tamamladı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 23:51 - Güncelleme:
Başakşehir'de sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın yedinci gününü tamamladı.

Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından turuncu-lacivertli futbolcular arasında müsabaka yapıldı.

Seefeld Spor Arena'da oynanan karşılaşma 4-2 sonuçlandı. Mücadelenin gollerini Festy Ebosele, Olivier Kemen, Nuno Da Costa (2), Yusuf Sarı ve Matchoi Djalo kaydetti.

Yarın izin yapacak Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 15 Temmuz Salı günü devam edecek.

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