Başakşehir'de sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın yedinci gününü tamamladı.
Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından turuncu-lacivertli futbolcular arasında müsabaka yapıldı.
Seefeld Spor Arena'da oynanan karşılaşma 4-2 sonuçlandı. Mücadelenin gollerini Festy Ebosele, Olivier Kemen, Nuno Da Costa (2), Yusuf Sarı ve Matchoi Djalo kaydetti.
Yarın izin yapacak Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 15 Temmuz Salı günü devam edecek.