Başakşehir'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 33 puanla 7. sırada girdi.

25. haftayı bay geçen ve Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de yaptığı 24 karşılaşmanın 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Net Global Sivasspor ise 24 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte 4 futbolcu, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı Jerome Opoku ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Christopher Operi ve Festy Ebosele kadroda yer alamayacak.

SÜPER LİG'DE 34. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 33 müsabakanın 15'ini Başakşehir, 8'ini Sivasspor kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 44 gol atarken, kırmızı-beyazlılar ise 35 kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir, Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanmayı başardı.