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Spor

Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'de sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son yedi maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 62 puanla 4. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor.

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanla İstanbul deplasmanına çıkacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 0-0 sona ermişti.

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