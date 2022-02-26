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Spor

Başakşehir'de Trezeguet gollerine devam ediyor

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Başakşehir'de Trezeguet, 3. maçında 3. kez golle buluştu.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:25
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Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 3. golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin tek golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. Pizzi'nin asistinde 25. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı üçüncü maçta 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trezeguet, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Rizespor karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

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