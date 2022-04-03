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Spor

Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA3 Nisan 2022 Pazar 21:07 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 21:07
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.30'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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